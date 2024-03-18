В Белгороде снова "взрывное" утро: есть пострадавшие и разрушения (фото, видео)

В сети появились видео звуков "хлопков" в городе

В Белгороде, который нередко оказывается под обстрелами, снова были слышны взрывы. Они прогремели во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Там публикуют соответствующие видео со звуками взрывов.

В то же время губернатор Белгородской обращался к местным жителям с призывом не покидать свои дома во время ракетной опасности. Также он порекомендовал им проследовать в укрытия.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он.

В одном из пабликов отмечают, что после звуков взрывов виден дым в районе, где 17 марта погибла молодая девушка. При этом подписчики этого ТГ-канала сообщают, что прилёт пришёлся по промзоне.

Мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона заявил, что во время утренних "хлопков" пострадал один человек. Повреждены один частный дом, местный склад, две машины и автобус. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинской разведке перехватили разговор двух россиян, которые жаловались на ухудшение ситуации в Белгороде, российских диверсантов и ужесточение мобилизации в регионе.