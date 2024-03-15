Ответ за Одессу? Белгород четвертый раз за день сотрясает волна сильных взрывов (видео)

Сообщается о пострадавших в результате последнего обстрела

В пятницу, 15 марта, в первый день выборов президента РФ Владимира Путина, не утихают взрывы. Сигнал воздушной тревоги раздается уже в четвертый раз.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram и губернатор области Геннадий Гладков. Пишут, что один из снарядов попал в припаркованный автобус по улице Рабочей.

Вероятно, речь об этом автобусе

Во враждебном Минобороны сразу отчитались о якобы 5 сбитых ракетах РСЗО "Вампир". Все снаряды были сбиты в небе, утверждает российское ведомство.

В 16:35 стало известно об отбое воздушной тревоги в городе Белгород. Уже через несколько минут в сети начали появляться фото последствий атаки.

По информации местных Telegram-каналов, сообщается о пострадавших в результате последнего обстрела. Правда, информация нуждается в подтверждении. Также подписчики российских пабликов сообщают об удивительных находках после последней воздушной тревоги.

Несколько дней назад, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона, зашедшие 12 марта в Курске и Белгородской области, совместно обратились к своим согражданам. Воины призвали жителей Курщины и Белгородщины покинуть свои дома и эвакуироваться, чтобы не попасть под перекрестный огонь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об утренних и послеобеденных обстрелах Белгорода и области. Местные публиковали кадры попадания снарядов в окрестности города. Сообщалось о пострадавших и погибших.