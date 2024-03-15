Відповідь за Одесу? Бєлгород вчетверте за день стрясає хвиля сильних вибухів (відео)

Повідомляється про постраждалих внаслідок останнього обстрілу

В п'ятницю, 15 березня, в перший день виборів президента РФ Володимира Путіна, не вщухають вибухи. Сигнал повітряної тривоги лунає вже вчетверте.

Про це, зокрема, повідомляють місцеві пабліки у Telegram та губернатор області Геннадій Гладков. Пишуть, що один зі снарядів потрапив у припаркований автобус на вулиці Робочій.

Ймовірно, мова про цей автобус

У ворожому Міноборони одразу відзвітували про нібито 5 збитих ракет РСЗВ "Вампір". Всі снаряди були збиті у небі, стверджує російське відомство.

О 16:35 стало відомо про відбій повітряної тривоги у місті Бєлгород. Вже за кілька хвилин у мережі почали з'являтися фото наслідків атаки.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, повідомляється про постраждалих внаслідок останнього обстрілу. Щоправда, інформація потребує підтвердження. Також підписники російських пабліків повідомляють про дивні знахідки після останньої повітряної тривоги.

Кілька днів тому, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону, які 12 березня зайшли в Курську та Бєлгородську області, спільно звернулися до своїх співгромадян. Воїни закликали мешканців Курщини та Бєлгородщини залишити свої домівки та евакуюватися, щоб не потрапити під перехресний вогонь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про вранішні та пообідні обстріли Бєлгорода та області. Місцеві публікували кадри попадання снарядів на околицях міста. Повідомлялося про постраждалих та загиблих.