"БНР" — це цікаво, але ризиковано: експерт пояснив, як РДК може спровокувати небезпечні для України сценарії

Вилазки російських добровольців у Кремлі можуть розцінити як серйозну загрозу

У Білгородській області та інших прикордонних районах продовжується спільна операція російських добровольців у складі РДК, Сибірського батальйону та легіону "Свобода Росії". Проте перенесення військових дій на територію Росії може зіграти проти України, попри схвалення суспільства.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" озвучив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, Кремль може розцінити вилазки російських добровольців як загрозу територіальній безпеці країни та оголосити загальну мобілізацію.

"Загальна мобілізація оголошується указом президента виключно через початок бойових дій на території РФ. Російські добровольці створюють фундамент для небезпечних сценаріїв. З одного боку, вони позиціюють себе як автономні та самостійні підрозділи. З іншого боку, заявляють про поразку військових об’єктів РФ як відповідь на ракетний терор України, що виставляє їх учасником конфлікту на нашому боці", — зазначив Снєгирьов.

Крім того, деякі члени Сибірського батальйону публічно закликають до повалення режиму Путіна і демонструють нашивки з українською символікою. Цього цілком може вистачити Кремлю, щоб оголосити в Росії загальну мобілізацію.

Більше того, чи готові росіяни не лише дивитися війну по телевізору, а й помирати на ній, і що Україна може протиставити кількісній перевазі ворога, читайте у нашій статті "Путін може оголосити загальну мобілізацію: чого це коштуватиме Кремлю і як вплине на перебіг війни".

Також "Телеграф" розповідав про те, що влада Білгородської області ухвалила резонансне рішення через обстріл прикордонного регіону. Мешканців просять терміново залишити цей регіон.