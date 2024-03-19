"БНР" - это интересно, но рискованно: эксперт объяснил, как РДК может спровоцировать опасные для Украины сценарии

Вылазки российских добровольцев в Кремле могут расценить как серьезную угрозу

В Белгородской области и других приграничных районах продолжается совместная операция российских добровольцев в составе РДК, Сибирского батальона и легиона "Свобода России". Однако перенос военных действий на территорию России может сыграть против Украины, несмотря на одобрение общества.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, Кремль может расценить вылазки российских добровольцев как угрозу территориальной безопасности страны и объявить всеобщую мобилизацию.

"Общая мобилизация объявляется указом президента исключительно из-за начала боевых действий на территории РФ. Российские добровольцы создают фундамент для опасных сценариев. С одной стороны, они позиционируют себя как автономные и самостоятельные подразделения. С другой стороны, заявляют о поражении военных объектов РФ как ответ на ракетный террор Украины, что выставляет их участником конфликта на нашей стороне", — отметил Снегирев.

Кроме того, некоторые члены Сибирского батальона публично призывают к свержению режима Путина и при этом демонстрируют нашивки с украинской символикой. Этого вполне может хватить Кремлю, чтобы объявить в РФ всеобщую мобилизацию.

Более того, готовы ли россияне не только смотреть войну по телевизору, но и умирать на ней, и что Украина может противопоставить количественному превосходству врага, читайте в нашей статье "Путин может объявить всеобщую мобилизацию: чего это будет стоить Кремлю и как повлияет на ход войны".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что власти Белгородской области приняли резонансное решение из-за обстрелов приграничного региона. Жителей просят срочно покинуть этот регион.