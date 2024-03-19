Путин может объявить всеобщую мобилизацию: чего это будет стоить Кремлю и как повлияет на ход войны

ВС РФ сейчас пополняют резервы в большей степени из числа добровольцев из депрессивных регионов.

О том, что в 2024 году россияне могут мобилизовать почти полмиллиона наемников, мигрантов и заключенных, аналитики говорят уже давно. На днях информацию о вероятном усилении мобилизационных мер в РФ подтвердил и президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные ГУР МО.

Учитывая, что по оценкам военных экспертов, в таком случае Владимир Путин получит в распоряжение около трех миллионов человек, а Украина, не имея такого человеческого ресурса, все еще не получила обещанных объемов боеприпасов от Запада, ситуация на фронте может измениться кардинально.

"Телеграф" выяснял, готовы ли россияне не только смотреть войну по телевизору, но и умирать на ней, и что Украина может противопоставить количественному превосходству врага.

На защиту уязвимых границ "необъятной"

Осуществив полномасштабное вторжение в Украину, Россия не объявляла нам войну, официально назвав геноцид "специальной военной операцией". По законам РФ такой формат боевых действий не может быть поводом для объявления общей мобилизации.

Впрочем, учитывая, что в последнее время украинские дроны ежедневно успешно атакуют военные и стратегические объекты в РФ, а в Белгородской и Курской областях седьмой день к ряду продолжаются рейды российских добровольцев, найти поводы для призыва россиян на "защиту родины" Кремлю будет не сложно.

Несмотря на то, что действия Российского добровольческого корпуса, Сибирского батальона и легиона "Свобода России" на вражеской территории не могут не радовать украинцев, подобные пересечения "красных линий" могут пойти не на пользу нашему государству, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

– Общая мобилизация объявляется указом президента и исключительно при прямой угрозе целостности РФ из-за начала боевых действий на ее территории. Российские добровольцы создают фундамент для опасных сценариев. С одной стороны, они позиционируют себя как автономные и самостоятельные подразделения. С другой стороны, заявляют о поражении военных объектов РФ как ответ на ракетный террор Украины, который выставляет их участником конфликта на нашей стороне.

Кроме того, на некоторых обнародованных видео бойцы Сибирского батальона, призывая к свержению режима Путина, демонстрируют украинскую символику на рукавах. В глазах Кремля это вполне может стать поводом для объявления всеобщей мобилизации в РФ, – отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Следует отметить, что уже на следующий день после победы Путина на так называемых "выборах", российские Telegram-каналы начали распространять фото из воинских частей, где развешивали распоряжение командования об отправке на фронт солдат группы пригодности В и запрете выдачи направлений к врачам тем, кто еще не служит.

В том, что Владимир Путин не станет утруждать себя поиском веских поводов для объявления всеобщей мобилизации, уверен ветеран войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Впрочем, по словам экс-военного, для призыва на войну миллионов россиян сегодня у главы Кремля нет ни нужды, ни возможностей.

– Они еще в середине 2022 года объявили т.н. "частичную мобилизацию" и с тех пор ее не отменяли. В какой-то момент, набрав достаточное количество контрактников, этот процесс поставили на паузу. Затем началась подготовка к "выборам". Для сохранения рейтингов Путина обновлять набор в начале 2024 года не стали. Сейчас у них есть все юридические основания продолжить набирать нужное им количество людей в рамках не прекращенной частичной мобилизации, – говорит Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

Последствия для Украины

По состоянию на февраль 2024 года, в боевых действиях на территории Украины принимали участие около 470 тысяч россиян. Об этом "Главкому" сообщил начальник управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ полковник Сергей Цурика. Общий мобилизационный резерв РФ составляет от 10 до 12 млн человек. В свою очередь Украина может призвать до 2,5 млн человек, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Если Путин решит существенно увеличить войска для проведения уже привычных для ВС РФ "мясных штурмов" и прорыва фронта сразу на нескольких направлениях, это станет серьезным вызовом для Украины, ведь воевать по принципу "стенка на стенку" в нашем случае не только бессмысленно, но и противоречит принципам ВСУ по сохранению как можно большего числа наших солдат.

– Противопоставить количественному преимуществу врага мы можем только средства поражения, в первую очередь, западного образца, ведь их тактико-технические характеристики вдвое лучше, чем у советских и российских. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, применении кассетных боеприпасов, управляемых авиабомб (УАБ), что может оказать существенное влияние на масштабы потерь среди личного состава оккупационных войск.

Франция уже заявила о возможности передачи нам нужной номенклатуры, но пока в недостаточном количестве. Канада также предполагает поставки в Украину списанных у них УАБов. России мы можем противопоставить только технологии, ведь на одного украинского воина приходится 4-5 российских окупантов, – говорит эксперт.

Слишком высокая цена даже для Путина

Увеличение личного состава ВС РФ на три миллиона солдат стало бы не просто вызовом для Украины, а знаменовало бы ее конец, уверен ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

К счастью, даже при наличии этого количества людей "под рукой" у Путина, мобилизовать их одновременно просто невозможно. В предыдущую волну частичной мобилизации россияне пытались призвать на войну до 450 тысяч человек. В результате система коллапсировала: новобранцев приходилось отправлять на фронт без базовой подготовки и согласования, у большинства из них не было самой необходимой амуниции, а у командований – места для базирования: "мобиков" размещали в палатках среди леса.

– Пропускная способность российской мобилизационной системы составляет 200-250 тысяч человек. Цикл с момента раздачи повесток до прибытия солдат на фронт составляет от 4 до 6 месяцев. То есть раз в полгода РФ может призвать четверть миллиона "мобиков" и повторить следующий такой набор не быстрее, чем через четыре месяца.

Впрочем, даже эти темпы очень большая проблема для нас, ведь Украина таких возможностей не имеет. Причиной этому вляется не только разница в количестве населения, но и абсолютное игнорирование нашей гражданской властью проблемы мобилизации из-за страха за свое положение. Когда страх перед победой РФ станет сильнее, вероятно, процесс сдвинется с мертвой точки, – говорит Евгений Дикий.

Если кому-то и стоит переживать за свое положение, то это Владимиру Путину, уверен политолог, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По словам эксперта, несмотря на очередное успешное "переизбрание" главы Кремля, рисковать относительным спокойствием в настроениях россиян диктатор не будет.

В настоящее время мобилизация в России происходит за счет набора добровольцев в отдаленных регионах. Во-первых, в таких депрессивных частях РФ (а они начинаются сразу за пределами Москвы и Питера) зарплата в 2-3 тысячи долларов считается сказочным богатством, стоящим того, чтобы добровольно превращать себя в "пушечное мясо". Во-вторых, подход к мобилизации по принципу "кого не жалко" гарантирует отсутствие протестов из-за больших потерь на фронте, говорит политолог.

– Протестов среднего класса в Кремле боятся как огня. Именно в Москве была "Болотная" и именно москвичи в свое время отдали 27% голосов на выборах мэра столицы за Алексея Навального, выступив против центральных властей. Поход Пригожина в Москву поддержали тысячи россиян: носили вагнеровцам воду и бутерброды, приветствовали на дорогах. Оперативно справиться с антисемитскими погромами в Махачкале не удалось ни ФСБ, ни военным.

А теперь вспомните ситуацию со скачком цен на куриные яйца в России. Этот вопрос рассматривался на уровне российского правительства. Продукцию в срочном порядке закупали за границей. В последний день выборов, 17 марта, российские информагентства победно писали о поступлении из Ирана новых партий яиц. Для нас это выглядит смешно, но в действительности это очень серьезный индикатор того, насколько в Кремле опасаются протестных акций и допускают их возникновение буквально ни из чего, – говорит Алексей Кошель.

Несмотря на показательную монолитность российских властей и почти неограниченные человеческие ресурсы, Владимир Путин прекрасно отдает себе отчет в рисках, которыми будет сопровождаться объявление всеобщей мобилизации. Однако наличие запаса финансовой крепости и низкая стоимость жизни россиян из депрессивных регионов позволят оккупационным войскам еще долгое время пополнять свои ряды за счет добровольцев, иностранных наемников и заключенных.