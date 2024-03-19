Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: пошкоджено житлові будинки, спалахнула пожежа (фото та відео)

Деякі росЗМІ пишуть про трьох постраждалих

У Бєлгородській області Росії, де проводять свій рейд російські добровольці, вранці у вівторок, 19 березня, пролунали вибухи. Міноборони РФ заявило про успішну роботу ППО, але місцеві жителі пишуть про прильоти та пожежі.

"ППО РФ збило 9 снарядів РСЗВ Vampire ЗСУ над Білгородською областю, повідомили в МО РФ", — цитують відомство в росЗМІ.

Водночас місцеві пабліки пишуть про звуки вибухів у центрі Бєлгорода. Також повідомляється про прильоти у селищі Розумне, яке розташоване за 10 кілометрів від обласного центру.

У мережі публікують кадри з наслідками обстрілу Розумного, над селищем здіймається дим. Спалахнула пожежа на парковці, пошкоджено автомобілі. У будинках місцевих мешканців вибито вікна.

Нагадаємо, Бєлгород зазнав обстрілу і ввечері 18 березня. Пошкоджено одну з промислових будівель. За заявами влади, система ППО збила на підльоті до міста 8 цілей. При цьому є пошкодження покрівлі на двох промпідприємствах та вибиті вікна у медустанові. Пошкоджено також легковий автомобіль, пишуть місцеві пабліки. Через пошкодження лінії електропередач без світла тимчасово залишилися абоненти в Розумному та Крутому Лозі. Місцеві канали публікували відео пошкоджень на підприємстві на вулиці Вовчанській.

Як повідомляв "Телеграф", у місті Строітєль у Бєлгородській області впав розгінний блок російської ракети. Внаслідок події є постраждала. Інцидент стався у неділю, 18 березня.