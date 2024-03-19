Война — день 755: россияне усиливают давление возле Авдеевки, а в Белгороде гремят взрывы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины, однако в последнее время стараются концентрировать силы на Новопавловском направлении (возле Авдеевки), где в среднем происходит около половины всех боестолкновений. При этом наблюдатели отмечают, что россияне стягивают стратегические бомбардировщики на аэродром "Дягилево" в Рязанской области, что может быть свидетельством подготовки нового масштабного удара. Впрочем, Украина тоже не собирается молча терпеть удары, а активно использует свои дальнобойные дроны. Также не стихают бои в пограничных областях РФ, где российские добровольцы ведут ожесточенное противостояние с путинскими войсками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Сумской области за сутки прогремело 214 взрывов. Всего россияне совершили 50 обстрелов

00:00 В российском Белгороде ночью произошли взрывы. Также сообщалось о взрывах в более отдаленном от украинской границу Воронеже.

Информацию за 16 марта смотрите по ссылке: Война — день 752: в Одессе объявлен день траура, в России бои в двух областях

О том, что происходило 17 марта, читайте в материале: Война — день 753: оккупанты продолжают террор, но у Украины есть своя ударная сила в небе

С ситуацией в Украине за 18 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 754: на территории России идут бои, а над Украиной летают "шахеды"