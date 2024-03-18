Десятки каждый день: в Германии подсчитали, сколько БПЛА может выпускать Украина по России

Атаки БПЛА затронули 12% мощностей нефтепереработки РФ

Украина может каждую ночь выпускать по России от 30 до 60 дальнобойных дронов. Кроме НПЗ, атакам подвергаются склады топлива, аэропорты и другие объекты инфраструктуры.

Такую оценку сделал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его подсчётам, с начала года ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в РФ, нанеся по ним 17 ударов.

Отмечается, что максимальная дальность поражения составила 900 км. Атаки затронули 12% мощностей нефтепереработки России. В результате с 1 марта российские власти ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке.

"Это стало бы большой проблемой для Путина. Естественно, дефицит коснулся бы в первую очередь не армии, которую будут снабжать и далее, а населения, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", — считает Рёпке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в результат атак БПЛА повреждения уже получили 12 российских НПЗ. Все они находятся в пределах 900-километровой зоны от границы Украины.