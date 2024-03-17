Били не только по заводам: ночью БПЛА атаковали аэропорт в Москве, есть разрушения (фото, видео)

Из-за угрозы атаки БПЛА закрывали и другие аэропорты

В ночь на воскресенье, 17 марта, в Подмосковье беспилотники атаковали международный аэропорт Домодедово. В результате возник пожар.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, беспилотники были сбиты над составом "ВсеИнструменты.ру". Также в сети публикуют видео, как утверждается, атаки на аэропорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии двух беспилотников в районе Домодедово. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Следует отметить, что во время атаки Росавиация сообщала, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Позже аэропорты возобновили работу.

Как сообщил Telegram-канал Baza, всего над Домодедово якобы были сбиты три дрона. Отмечается, что два БПЛА сбили ночью и один около 10 утра.

Также в соцсетях появились видео, на которых зафиксированы взрывы в Домодедово. А также есть кадры пожара на территории склада.

Домодедово на карте

Напомним, в ночь на 17 марта произошла атака беспилотников в России. БПЛА летели на Москву, а также ряд областей в стране-агрессоре. В Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО якобы сбили 35 дронов. Больше всего их летело на Московскую область.

Около трех часов ночи произошла атака на Славянский НПЗ в городе Славянске-на-Кубани. На месте прогремел взрыв. Известно об одном погибшем.