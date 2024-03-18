Половина всех боев в сутки — только на одном направлении: что происходит на фронте (карта)

За сутки произошло 72 боевых столкновения

На фронте обостряется ситуация. Оккупанты наступают с новыми силами. Особенно тяжело Силам обороны на Новопавловском направлении.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 марта. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Так, на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском — украинскими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском – бойцы украинской армии отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции ВСУ в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там за прошедшие сутки, совершено 3 штурма позиций наших войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали, что сейчас происходит на Авдеевском направлении. Российские оккупанты терпят большие потери, но в то же время продолжают атаковать.