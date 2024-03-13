Еще один на выход? В России "пропал" глава Генштаба Герасимов, его могли по-тихому уволить (документ)

Информацию нашли в открытых источниках

Армию РФ, по всей видимости, накрыла волна кадровых перестановок. Вслед за новостью об отставке главкома ВМФ СМИ поговаривают об увольнении начальника Генштаба Валерия Гермсимова.

Об этом пишут российские СМИ. Они ссылаются на информацию, которая была опубликована на портале нормативно-правовых актов. В одном из последних проектов постановления правительства, указывается, что его должен был согласовать "врио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник В. Познихир".

Виктор Познихир

При этом, по какой причине появился его врио — неизвестно. По мнению россиян, учитывая то, что на портале опубликован проект документа, вряд ли речь может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов прокомментировал отставку Залужного.