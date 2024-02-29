"Почему мы находимся в этой ситуации?": Буданов прокомментировал отставку Залужного

Украинцы до сих пор задаются вопросом, почему бывшего главнокомандующего уволили

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что причиной отставки Валерия Залужного вряд ли является его "конфликт" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Между мужчинами не может быть личных разногласий, если один является прямым подчиненным другого.

Буданов также намекнул, что считает решение отправить Залужного в отставку правильным. Об этом он рассказал в интервью CBC News.

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"Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?", ― отметил Буданов.

Напомним, что Залужный был отправлен в отставку 8 февраля. Эта новость шокировала многих украинцев, в том числе и звезд шоу-бизнеса, публичных лиц. Экс-нардеп Виталий Чепинога объяснил, почему народ так любит Залужного.

На следующий день после увольнения экс-главнокомандующему вручили звание Герой Украины. Залужный трогательно прокомментировал эту награду. Героя Украины получил и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Отметим, что сразу после отставки Залужного у Зеленского упал рейтинг. Уровень доверия народа снизился на 5%.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. В Офисе президента подчеркнули, что ждут от него аудита армии. За короткое время выяснится, что большинство военных за два года полномасштабной войны еще не были на передовой.

Ранее "Телеграф" писал, как Сырский прокомментировал ситуацию на фронте. По его мнению, война переходит на новую стадию.