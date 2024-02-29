"Чому ми знаходимося в цій ситуації?": Буданов прокоментував відставку Залужного

Українці досі запитують, чому колишнього головнокомандувача звільнили

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що причиною відставки Валерія Залужного навряд чи є його "конфлікт" із президентом України Володимиром Зеленським. Між чоловіками може бути особистих розбіжностей, якщо один з них є прямим підлеглим іншого.

Буданов також натякнув, що вважає рішення відправити Залужного у відставку правильним. Про це він розповів у інтерв’ю CBC News.

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"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що Залужного було відправлено у відставку 8 лютого. Ця новина шокувала багатьох українців, зокрема зірок шоубізнесу, публічних осіб. Екснардеп Віталій Чепінога пояснив, чому народ так любить Залужного.

Наступного дня після звільнення ексголовнокомандувачеві вручили звання Герой України. Залужний зворушливо прокоментував цю нагороду. Героя України отримав і начальник ГУР Кирило Буданов.

Відзначимо, що відразу після відставки Залужного у Зеленського впав рейтинг. Рівень довіри народу знизився на 5%.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. В Офісі президента наголосили, що чекають від нього аудиту армії. За короткий час з’ясується, що більшість військових за два роки повномасштабної війни ще не були на передовій.

Раніше "Телеграф" писав, як Сирський прокоментував ситуацію на фронті. На його думку, війна переходить на нову стадію.