Ще один на вихід? В Росії "зник" глава Генштабу Герасимов, його могли по-тихому звільнити (документ)

Інформацію знайшли у відкритих джерелах

Армію РФ, мабуть, накрила хвиля кадрових перестановок. Слідом за новиною про відставку головкома ВМФ ЗМІ подейкують про звільнення начальника Генштабу Валерія Гермсимова.

Про це пишуть російські ЗМІ. Вони посилаються на інформацію, опубліковану на порталі нормативно-правових актів. В одному з останніх проєктів постанови уряду вказується, що його мав узгодити "т.в.о. начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковник В. Позніхір".

Віктор Позніхір

При цьому, те з якої причини з’явився його т.в.о. невідомо. На думку росіян, враховуючи те, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова: на момент узгодження постанови відпустка мала б уже закінчитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов прокоментував відставку Залужного.