Половина всіх боїв за добу — лише на одному напрямку: що відбувається на фронті (карта)

За добу відбулося 72 бойових зіткнення

На фронті загострюється ситуація. Окупанти наступають з новими силами. Особливо важко Силам оборони на Новопавлівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 березня. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Так, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському — українськими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському — бійці української армії відобразили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Там протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку. Російські окупанти зазнають великих втрат, але водночас продовжують атакувати.