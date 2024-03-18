Война — день 754: на территории России идут бои, а над Украиной летают "шахеды"

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а бои идут по всей линии фронта. Как и прежде оккупанты концентрируют свои усилия в восточной части страны, а также осуществляют ночные налеты с использованием ударных дронов, из-за чего украинская ПВО может столкнуться дефицитом снарядов. Вместе с тем проукраинские формирования добровольцев РФ продолжают бои на территории пограничных областей, а в глубоком российском тылу звучат взрывы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские дроны были зафиксированы в ряде украинских областей. В СМИ сообщают, что в Кривом Роге были слышны взрывы.

С ситуацией в Украине за 15 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 751: напряженная ситуация на границах и ракетный удар по Одессе

Информацию за 16 марта смотрите по ссылке: Война — день 752: в Одессе объявлен день траура, в России бои в двух областях

О том, что происходило 17 марта, читайте в материале: Война — день 753: оккупанты продолжают террор, но у Украины есть своя ударная сила в небе