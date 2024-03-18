Первое появление на публике: что за машина M1117 от США и почему их не было видно раньше (видео)

M1117 использовался в США и их операциях "Свобода Ирака" и "Неизменная свобода"

В Украине впервые засветились бронетранспортеры M1117. Их США в рамках пакета помощи должны были передать еще в 2022 году, даже появлялись данные об их опрокидывании в Европе, однако подтверждения не было.

Видео с БТР опубликовали на официальной странице штурмового батальона "Скала" Сухопутных Войск ВСУ. В "Дефенс. Эксперсс" предполагают, что могло быть связано с работами по восстановлению боевой мощи БТР M1117. В пакет от США было включено 250 таких БТР.

Характеристики M1117

Колесная формула — 4х4,

— 4х4, Производитель – Textron Marine & Land Systems (на вооружении полиции США с 1999 года),

– Textron Marine & Land Systems (на вооружении полиции США с 1999 года), Вооружение M1117 ASV – автоматический гранатомет калибра МК-19 40 мм и один пулемет калибра 12,7 мм,

– автоматический гранатомет калибра МК-19 40 мм и один пулемет калибра 12,7 мм, Защищает от огня из стрелкового оружия на 360 градусов, противотанковых мин под любым колесом и осколков артиллерийских разрывов над головой,

Благодаря маневренности подходит для городских боевых действий

Работает на специально разработанных спущенных шинах, обеспечивающих дополнительную подвижность под огнем,

Может разгоняться до 32 км/ч менее чем за семь секунд.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании в ВСУ системы реактивного огня "Вампир". Эту чешскую РСЗО россияне обвиняют в обстрелах.