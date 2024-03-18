Перша поява на публіці: що за машина M1117 від США та чому їх не було видно раніше (відео)

M1117 використовувався в США та їхніх операціях "Свобода Іраку" та "Незмінна свобода"

В Україні вперше засвітилися бронетранспортери M1117. Їх США в рамках пакета допомоги мали передати ще у 2022 році, навіть з’являлися дані про їхнє перекидання в Європі, однак підтвердження раніше не було.

Відео з БТР опублікували на офіційній сторінці штурмового батальйону "Скала" Сухопутних Військ ЗСУ. У "Дефенс. Експерсс" припускають, що могло бути пов’язано з роботами з відновлення бойової потужності БТР M1117. В пакет від США було включено 250 таких БТР.

Характеристики M1117

Колісна формула — 4х4,

— 4х4, Виробник — Textron Marine & Land Systems (на озброєнні поліції США з 1999 року),

— Textron Marine & Land Systems (на озброєнні поліції США з 1999 року), Озброєння M1117 ASV — автоматичний гранатомет калібру МК-19 40 мм та один кулемет калібру 12,7 мм,

— автоматичний гранатомет калібру МК-19 40 мм та один кулемет калібру 12,7 мм, Захищає від вогню зі стрілецької зброї на 360 градусів, протитанкових мін під будь-яким колесом та осколків артилерійських розривів над головою,

Завдяки маневреності підходить для міських бойових дій

Працює на спеціально розроблених спущених шинах, які забезпечують додаткову рухливість під вогнем,

Може розганятися до 32 км/год менш ніж за сім секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання в ЗСУ системи реактивного вогню "Вампір". Цю чеську РСЗВ росіяни звинувачують в обстрілах.