Перша поява на публіці: що за машина M1117 від США та чому їх не було видно раніше (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 631
M1117 використовувався в США та їхніх операціях "Свобода Іраку" та "Незмінна свобода"
В Україні вперше засвітилися бронетранспортери M1117. Їх США в рамках пакета допомоги мали передати ще у 2022 році, навіть з’являлися дані про їхнє перекидання в Європі, однак підтвердження раніше не було.
Відео з БТР опублікували на офіційній сторінці штурмового батальйону "Скала" Сухопутних Військ ЗСУ. У "Дефенс. Експерсс" припускають, що могло бути пов’язано з роботами з відновлення бойової потужності БТР M1117. В пакет від США було включено 250 таких БТР.
Характеристики M1117
- Колісна формула — 4х4,
- Виробник — Textron Marine & Land Systems (на озброєнні поліції США з 1999 року),
- Озброєння M1117 ASV — автоматичний гранатомет калібру МК-19 40 мм та один кулемет калібру 12,7 мм,
- Захищає від вогню зі стрілецької зброї на 360 градусів, протитанкових мін під будь-яким колесом та осколків артилерійських розривів над головою,
- Завдяки маневреності підходить для міських бойових дій
- Працює на спеціально розроблених спущених шинах, які забезпечують додаткову рухливість під вогнем,
- Може розганятися до 32 км/год менш ніж за сім секунд.
Раніше "Телеграф" розповідав про використання в ЗСУ системи реактивного вогню "Вампір". Цю чеську РСЗВ росіяни звинувачують в обстрілах.