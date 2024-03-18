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Перша поява на публіці: що за машина M1117 від США та чому їх не було видно раніше (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Колісна броньована машина M1117 Новина оновлена 18 березня 2024, 07:50
Колісна броньована машина M1117. Фото army-technology.com

M1117 використовувався в США та їхніх операціях "Свобода Іраку" та "Незмінна свобода"

В Україні вперше засвітилися бронетранспортери M1117. Їх США в рамках пакета допомоги мали передати ще у 2022 році, навіть з’являлися дані про їхнє перекидання в Європі, однак підтвердження раніше не було.

Відео з БТР опублікували на офіційній сторінці штурмового батальйону "Скала" Сухопутних Військ ЗСУ. У "Дефенс. Експерсс" припускають, що могло бути пов’язано з роботами з відновлення бойової потужності БТР M1117. В пакет від США було включено 250 таких БТР.

Характеристики M1117

  • Колісна формула — 4х4,
  • Виробник — Textron Marine & Land Systems (на озброєнні поліції США з 1999 року),
  • Озброєння M1117 ASVавтоматичний гранатомет калібру МК-19 40 мм та один кулемет калібру 12,7 мм,
  • Захищає від вогню зі стрілецької зброї на 360 градусів, протитанкових мін під будь-яким колесом та осколків артилерійських розривів над головою,
  • Завдяки маневреності підходить для міських бойових дій
  • Працює на спеціально розроблених спущених шинах, які забезпечують додаткову рухливість під вогнем,
  • Може розганятися до 32 км/год менш ніж за сім секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання в ЗСУ системи реактивного вогню "Вампір". Цю чеську РСЗВ росіяни звинувачують в обстрілах.

Теги:
#США #Зброя #БТР #ЗСУ