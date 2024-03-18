Россия планирует защищать остатки Черноморского флота: в ISW раскрыли детали

Россияне пытаются сделать из потрепанного флота боевую силу

Россия планирует оградить то, что осталось от Черноморского флота, от последующих украинских ударов. Похоже, именно поэтому была произведена замена командующего флотом Виктора Соколова – вероятно, что новый адмирал будет эффективнее работать над защитой кораблей.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 17 марта. Аналитики предполагают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в случае успеха усилий по защите флота припишет заслуги себе, а если они провалятся – обвинит непосредственно командующего флотом.

Российский флот из-за угрозы со стороны украинских морских дронов был вынужден бежать из Севастополя в более отдаленные от театра боевые действия базы – в Новороссийске и других городах. Передислокация и потеря ряда кораблей значительно снизили его способности. По состоянию на начало февраля 2024 года по украинским данным 33% боевых кораблей ЧФ РФ были повреждены или уничтожены – это 24 корабля и подлодка.

Во время визита Шойгу в командный пункт флота во временно оккупированном Севастополе он заявил, что Черноморский флот должен научиться отбивать атаки беспилотников и приказал дополнительно вооружить корабли. Также Шойгу заслушал нового командующего флотом, вице-адмирала Сергея Пинчука, заменившего адмирала Виктора Соколова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму был уничтожен российский корабль "Сергей Котов". Вскоре в ГУР МО подтвердили информацию и заявили о своей причастности к этой успешной операции. Позже стало известно, что в результате происшествия погибших 7, пострадавших — 27 человек. Кстати, починить этот корабль уже не удастся.

После этого должность потерял командующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. Временно его сменил главком Северного флота Александр Моисеев.