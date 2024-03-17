Война — день 753: оккупанты продолжают террор, но у Украины есть своя ударная сила в небе

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступательные действия, чтобы попытаться дестабилизировать украинскую линию обороны, однако аналитики отмечают, что вероятно им вскоре придется приостановить их из-за начала периода неблагоприятной погоды. Впрочем, по их словам, штурмы с использованием пехоты останавливаться не будут, поскольку РФ попытается максимально извлечь выгоду из нехватки боеприпасов у бойцов ВСУ. Вместе с тем Украина тоже не планирует молча терпеть удары и благодаря дальнобойным дронам уже начала выводить из строя российские НПЗ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили БПЛА в сторону Одессы с Черного моря, в сети пишут о том, что возле города слышали взрывы.

О том, что происходило 14 марта, читайте в материале: Война — день 750: взрывы и бои под Белгородом и оружейные заводы Германии в Украине

С ситуацией в Украине за 15 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 751: напряженная ситуация на границах и ракетный удар по Одессе

Информацию за 16 марта смотрите по ссылке: Война — день 752: в Одессе объявлен день траура, в России бои в двух областях