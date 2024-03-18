Війна — день 754: на території Росії йдуть бої, а над Україною літають "шахеди"

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а бої йдуть по всій лінії фронту. Як і раніше, окупанти концентрують свої зусилля у східній частині країни, а також здійснюють нічні нальоти з використанням ударних дронів, через що українська ППО може зіткнутися дефіцитом снарядів. Натомість проукраїнські формування добровольців РФ продовжують бої на території прикордонних областей, а в глибокому російському тилу лунають вибухи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські дрони були зафіксовані у низці українських областей. У ЗМІ повідомляють, що Кривий Ріг чув вибухи.

З ситуацією в Україні за 15 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 751: напружена ситуація на кордонах та ракетний удар по Одесі

Інформацію за 16 березня дивіться за посиланням: Війна — день 752: в Одесі оголошено день жалоби, в Росії бої у двох областях

Про те, що відбувалося 17 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 753: окупанти продовжують терор, але Україна має свою ударну силу в небі