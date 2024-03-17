Україна під атакою дронів: у кількох областях уже лунали вибухи

Ворог використовує БПЛА, авіабомби та ракети

Росія знову атакує міста України дронами, ракетами та авіабомбами. Увечері вибухи чути на Сумщині, ворог ударив по Конотопу.

Як проінформував мер міста Артем Семеніхін, є два прильоти по інфраструктурі. Моніторингові канали повідомляли, що на Конотоп летіла ракета Х-59, а до того цей же тип ракет запускали по Прилуках Чернігівської області.

О 20:33 на Харківщині чули вибухи. За однією з версій, це могла бути робота протиповітряної оборони (ППО) на Бєлгородщині.

О 20:37 моніторингові канали повідомили, що у Сумській та Харківській області було здійснено пуски керованих авіаційних бомб. Ця інформація підтверджується Повітряними силами України.

Ворог також атакує безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Моніторингові канали писали, що "шахеди" рухалися ввечері до Київської, Житомирської, Черкаської областей.

О 20:47 у Києві та ще кількох областях скасували повітряну тривогу. Станом на 20:55 карта виглядає наступним чином.

Карта тривог увечері 17 березня

Досі є дрони у Коростенському районі Житомирської області. Безпілотник тримає курс на захід.

БПЛА зафіксовано у Черкаському районі Черкаської області, пишуть моніторингові канали. Курс — на північний захід, ймовірно, летять до Києва.

Ще один дрон є у Гайсинському районі Вінницької області. Може летіти до Хмельницького.

О 21:03 Повітряні сили оголосили небезпеку застосування ударних дронів для Рівненщини. "Шахеди" входитимуть із Житомирщини.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 21:03 в Україні перебуває 6 ворожих дронів. По два безпілотники перебувають у Черкаській та Кіровоградській областях, і по одному на підльоті до Рівненської області та на півдні Вінницької області.

Карта тривог станом на 21:07. "Тривожитися" почала Рівненська область.

У повітряному просторі України 6 "шахедів"

О 21:14 повітряна тривога зазвучала на Хмельниччині. Повітряні сили повідомляють про рух ударних дронів у напрямку області.

Новина оновлюється…