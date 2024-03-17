Хотіли зробити, як в Одесі: у ЗСУ розповіли деталі атаки на Миколаїв (фото)

Внаслідок удару відомо про п’ятьох постраждалих

Російські терористи своєю новою атакою на Миколаїв хотіли повторити свій злочин в Одесі. Вони використовували ту саму тактику.

Про це повідомили у ЗСУ. За їхніми попередніми даними, окупанти використали для цієї атаки дві ракети "Іскандер-М". Запуск було здійснено з Криму.

"Тактика удару справді була схожа на ту, яку ворог застосував по Одесі: коли після удару однією ракетою була витримана пауза, за час якої на місце прибувають аварійні служби, і завдано вже другого удару", — розповіла спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Як інформує ДСНС, станом на даний момент в результаті удару відомо про п’ятьох постраждалих. Пошкоджено три легковики та житлові будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 15 березня російські окупанти здійснили ракетні удари по Одесі. Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Згодом стало відомо, що загарбники атакували курортний район. У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок події постраждали близько 75 людей. Число загиблих досягло 21 особи.