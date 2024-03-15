Залишилася дружина і двоє дітей: стало відомо ім'я фельдшера, що загинув в Одесі

Серед загиблих є рятувальник ДСНС

У п’ятницю, 15 березня, Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинуло 20 осіб та 73 ранених. Серед жертв терору фельдшер Підстанції ЕМД №5 Сергій Ротару.

Він загинув під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Центр Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

За даними центра, бригади №51 та №54 одні з перших поїхали на виклик до потерпілих у результаті ракетної атаки. У їх складі був і Сергій Ротару.

Сергій Ротару

"Щойно медики взялися до виконання своїх службових обов'язків, ворог у найгірших терористичних традиціях вдарив удруге в одне й те саме місце. Загинув наш колега фельдшер ЕМД, загинули рятувальник ДСНС", — йдеться у повідомлені.

Внаслідок другого удару постраждало ще більше людей, а також понівечило дві автівки швидкої. Відомо, що у Сергія залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, що у мережі повідомили про загибель топ-чиновників та силовиків. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України підтвердив втрати й серед особового складу Національної поліції, не називаючи імен.

Але канали пишуть, що до їх числа увійшли Сергій Тетюхін, колишній заступник міського голови, Олександр Гостищев, колишній заступник ГУНП, командир батальйону "Цунамі" та Дмитро Абраменко, заступник начальника ГУНП, начальник управління превентивної діяльності в Одеській області.

Раніше "Телеграф" писав, що під час наради президент України Володимир Зеленський заявив, про готовність відповісти на тероризм РФ.