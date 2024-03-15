Осталась жена и двое детей: стало известно имя погибшего в Одессе фельдшера

Среди погибших есть спасатель ГСЧС

В пятницу, 15 марта, Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли 20 человек и 73 раненых. Среди жертв террора фельдшер Подстанции ЭМД №5 Сергей Ротару.

Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

По данным центра, бригады №51 и №54 одни из первых поехали по вызову к пострадавшим в результате ракетной атаки. В их составе был и Сергей Ротару.

Сергей Ротару

"Как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг в худших террористических традициях ударил во второй раз в одно и то же место. Погиб наш коллега фельдшер ЭМД, погиб спасатель ГСЧС", — говорится в сообщении.

В результате второго удара пострадало еще больше людей, а также два автомобиля скорой получили увечия. Известно, что у Сергея осталась жена и двое детей.

Напомним, что в сети сообщили о гибели топ-чиновников и силовиков. Игорь Клименко Министр внутренних дел подтвердил потери и среди личного состава Национальной полиции, не называя имен.

Но каналы пишут, что в их число вошли Сергей Тетюхин бывший заместитель городского головы, Александр Гостищев бывший заместитель ГУНП, командир батальона "Цунами" и Дмитрий Абраменко заместитель начальника ГУНП, начальник управления превентивной деятельности в Одесской области.

Ранее "Телеграф" писал, что во время совещания президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить на терроризм РФ.