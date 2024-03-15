Зеленский после удара по Одессе: "Определили самые уязвимые места врага. Ни один теракт не должен оставаться без ответа"

Поговорили и об Авдеевском направлении

В пятницу, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания вместе с военными определил слабые места врага. Именно по ним планируют бить ВСУ, чтобы ответить на удар России по Одессе и не только.

Президент заслушал доклад Главкома Александра Сырского, а также провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и т.д. Об этом он написал в Telegram.

Зеленский отметил, что Сырский утром вернулся из Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте и других ключевых участках фронта. Исходя из этой информации, на совещании согласовали дальнейшие действия.

В ходе встречи присутствовали начальник ГШ Анатолий Баргилевич, министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР МО Кирилл Буданов и заместитель Главнокомандующего ВСУ, ответственный за направление беспилотных систем, Вадим Сухаревский.

"Определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", — заметил глава государства.

Он также сказал, что чем больше российское государство будет терять, чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны.

Кроме этого, Зеленский провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения текущих и будущих операций.

По его словам, у Украины есть такое оружие, но оно должно становиться дальнобойнее, массовее и мощнее.

"Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", — добавил президент.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский провел переговоры с Шольцом. Обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.