Стало известно, чем Россия нанесла мощный ракетный удар по Одессе 15 марта

Скорость ракеты 2100 м/с

Россияне нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами "Искандер-М", в результате чего более полусотни человек пострадали и 16 погибли. Российские террористы выпустили цели с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили Силы обороны Юга в Telegram. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского обстрела.

"Ужасная атака, которая произошла за использование баллистического оружия. Враг коварно атаковал Одесщину, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты, вероятно, "Искандер-М"", — сказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Отмечается, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов.

Ранее сообщалось, что в результате удара погибли 14 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, в том числе 8 спасателей. Однако количество погибших в Одессе выросло до 16. Также возросло количество пострадавших. Их уже 55, а 10 из них – в тяжелом состоянии.

Что известно об "Искандер-М"

Ракетный комплекс "Искандер-М" отличается несколькими важными особенностями:

Точность: "Искандер-М" обладает высокой точностью благодаря инерциальной навигационной системе и коррекции с помощью спутниковой связи. Это позволяет ему ударять точно в цель с минимальной погрешностью на расстоянии до 500 км. Маневренность: Ракеты "Искандер-М" могут изменять траекторию полета, что делает их тяжелой мишенью для противника. Возможность быстрого ответа: Искандер-М может быть запущен через очень короткий интервал времени, что позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации. Скорость ракет составляет 2100 м/с.

Этот ракетный комплекс является важным элементом российской военной мощи и может использоваться для нанесения ударов по важным объектам на большом расстоянии.

Для сбивания ракеты "Искандер-М" следует использовать сдвинутые системы противоракетной обороны, среди которых Patriot. Однако сбивание этой цели требует своевременного обнаружения, точного отслеживания и эффективного перехвата.

А из Крыма до Одессы ракета может долететь за примерно 2,38 минуты, что рекордное малое количество времени для успешной отработки по ней ПВО.

Ранее "Телеграф" писал, что среди жертв российских обстрелов бывший заместитель городского головы и бывший заместитель Главного управления Национальной полиции (ГУНП), командир батальона "Цунами".