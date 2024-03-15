Стало відомо, чим Росія завдала найпотужнішого ракетного удару по Одесі 15 березня

Швидкість ракети 2100 м/с

Росіяни завдали удару по Одесі балістичними ракетами "Іскандер-М", внаслідок чого понад пів сотні людей постраждали та 16 загинуло. Російські терористи випустили цілі з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Сили оборони Півдня у Telegram. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

"Жахлива атака, яка сталася за використання балістичної зброї. Ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети, ймовірно, "Іскандер-М"", — сказала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників. Проте кількість загиблих в Одесі зросла до 16. Також зросла кількість потерпілих. Їх вже 55, а 10 з них — у тяжкому стані.

Що відомо про "Іскандер-М"

Ракетний комплекс "Іскандер-М" відзначається кількома важливими особливостями:

Точність: "Іскандер-М" має високу точність завдяки інерціальній навігаційній системі та корекції за допомогою супутникового зв’язку. Це дозволяє йому ударяти точно в ціль з мінімальною похибкою на відстані до 500 км. Маневровість: Ракети "Іскандер-М" можуть змінювати траєкторію польоту, що робить їх важкою мішенню для противника. Можливість швидкої відповіді: "Іскандер-М" може бути запущений через дуже короткий інтервал часу, що дозволяє оперативно реагувати на зміну ситуації. Швидкість ракет становить 2100 м/с.

Цей ракетний комплекс є важливим елементом російської військової потужності та може використовуватися для завдання ударів по важливим об’єктам на великій відстані.

Для збиття ракети "Іскандер-М" потрібно використовувати посунуті системи протиракетної оборони, серед яких Patriot. Проте збиття цієї цілі вимагає своєчасного виявлення, точного відстеження та ефективного перехоплення.

А з Криму до Одеси ракета може долетіти за приблизно 2,38 хвилини, що рекордна мала кількість часу для успішно відпрацювання по ній ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що серед жертв російського обстрілу колишній заступник міського голови та колишній заступник Головного управління Національної поліції (ГУНП), командир батальйону "Цунамі".