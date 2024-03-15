"Режим тероризму": у Зеленського відреагували на ранковий обстріл Одеси

Внаслідок атаки поранено 46 осіб

Ранковий обстріл Одеси 15 березня, внаслідок якого станом на 15:00 вже 14 загиблих, вчергове сколихнув Україну. Офіс президента, зокрема його керівник Андрій Єрмак, відреагував на трагедію.

Він назвав дії Росії терором та слабкістю. Про це Єрмак написав у Telegram.

"Російський терор Одеси — це ознака слабкості ворога", — зазначив голова ОП.

За його словами, Росія вкотре показує, що воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Кремлівський режим не може здобути нічого на фронті, тому б’є по найуразливішим цілям.

Єрмак назвав владу РФ режимом тероризму і терориста.

Нагадаємо, що у п’ятницю зранку в Одесі пролунали вибухи, внаслідок ракетної атаки постраждала цивільна інфраструктура. Наразі відомо вже про 14 загиблих, серед яких медик та рятувальник. Поранено щонайменше 46 людей, і серед них ще семеро працівників ДСНС.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія завдала масованого удару по важливим об'єктам на Харківщині.