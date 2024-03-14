Нова пріоритетна ціль? Росія завдала масованого удару по важливим об'єктам на Харківщині

На пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи

У ніч проти четверга, 14 березня, російські окупанти здійснили масовані удари безпілотниками по території Харківської області. Зокрема, ворог цілеспрямовано атакував теле- та радіоінфраструктуру області.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що станом на зараз є перебої із телебаченням та радіосигналом у кількох районах області.

За його словами, було проведено оперативну нараду із керівниками профільних установ. Синєгубов підкреслив, що частину обʼєктів вже відновили.

"Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни! Не виключаємо, що окупанти будуть завдавати повторні удари. Маємо бути готові до оперативного реагування", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупаційні війська завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.