Російські дрони знову літають над Україною: що відомо

Тривогу оголошено у низці областей

Росіяни в ніч проти 14 березня влаштували черговий масований запуск безпілотників на територію України з південних областей. Через це тривогу оголосили у південних та східних областях.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, перша група "шахедів" пішла через Миколаївську область у бік Кіровоградської близько 1:00, після чого з певною періодичністю було запущено ще кілька груп.

Більшість дронів було зафіксовано у Дніпропетровській області, а тому мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя та Кам’янського закликали перебувати у укриттях.

За даними моніторингових груп, більше десятка дронів з Дніпропетровської та Кіровоградської областей взяли курс на Полтавську, а менша група рухається звідти у бік Харківської області.

Також частина дронів взяла курс на Черкаську та Вінницьку області.

Як повідомлялося раніше, 10 березня внаслідок російського обстрілу серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті зафіксовано масштабні руйнування.

А в ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них ударив по житловій п’ятиповерхівці.