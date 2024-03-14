Російські дрони знову літають над Україною: що відомо
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Тривогу оголошено у низці областей
Росіяни в ніч проти 14 березня влаштували черговий масований запуск безпілотників на територію України з південних областей. Через це тривогу оголосили у південних та східних областях.
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, перша група "шахедів" пішла через Миколаївську область у бік Кіровоградської близько 1:00, після чого з певною періодичністю було запущено ще кілька груп.
Більшість дронів було зафіксовано у Дніпропетровській області, а тому мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя та Кам’янського закликали перебувати у укриттях.
За даними моніторингових груп, більше десятка дронів з Дніпропетровської та Кіровоградської областей взяли курс на Полтавську, а менша група рухається звідти у бік Харківської області.
Також частина дронів взяла курс на Черкаську та Вінницьку області.
Як повідомлялося раніше, 10 березня внаслідок російського обстрілу серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті зафіксовано масштабні руйнування.
А в ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них ударив по житловій п’ятиповерхівці.