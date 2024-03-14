Российские дроны вновь летают над Украиной: что известно

Тревога объявлена в ряде областей

Россияне в ночь на 14 марта устроили очередной массированный запуск беспилотников на территорию Украины с южных областей. Из-за этого тревогу объявили в южных и восточных областях.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, первая группа "шахедов" пошла через Николаевскую область в сторону Кировоградской около 1:00, после чего с определенной периодичностью были запущены еще несколько групп.

Большая часть дронов была зафиксирована в Днепропетровской области, а потому жителей Днепра, Кривого Рога, Никополя и Каменского призвали находиться в укрытиях.

Согласно данным мониторинговых групп, больше десятка дронов из Днепропетровской и Кировоградской областей взяли курс на Полтавскую, а группа поменьше двигается оттуда в сторону Харьковской области.

Также часть дронов взяла курс на Черкасскую и Винницкую области.

Как сообщалось ранее, 10 марта в результате российского обстрела серьезно пострадал Мирноград (Донецкая область). В городе зафиксированы масштабные разрушения.

А в ночь на среду, 13 марта, россияне "шахедами" атаковали Сумы. Один из них ударил по жилой пятиэтажке.