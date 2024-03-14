Укр

Новая приоритетная цель? Россия нанесла массированный удар по важным объектам на Харьковщине

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия обстрела Харьковщины Новость обновлена 14 марта 2024, 15:20
Последствия обстрела Харьковщины. Фото https://t.me/synegubov

На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы

В ночь на четверг, 14 марта, российские оккупанты совершили массированные удары беспилотниками по территории Харьковской области. В частности, враг целенаправленно атаковал теле- и радиоинфраструктуру области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что на сегодняшний день есть перебои с телевидением и радиосигналом в нескольких районах области.

По его словам, было проведено оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. Синегубов подчеркнул, что часть объектов уже была восстановлена.

"Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в самые быстрые сроки! Не исключаем, что оккупанты будут наносить повторные удары. Должны быть готовы к оперативному реагированию", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Теги:
#Харьковская область #Обстрел #Олег Синегубов