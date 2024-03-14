Новая приоритетная цель? Россия нанесла массированный удар по важным объектам на Харьковщине

На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы

В ночь на четверг, 14 марта, российские оккупанты совершили массированные удары беспилотниками по территории Харьковской области. В частности, враг целенаправленно атаковал теле- и радиоинфраструктуру области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что на сегодняшний день есть перебои с телевидением и радиосигналом в нескольких районах области.

По его словам, было проведено оперативное совещание с руководителями профильных учреждений. Синегубов подчеркнул, что часть объектов уже была восстановлена.

"Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в самые быстрые сроки! Не исключаем, что оккупанты будут наносить повторные удары. Должны быть готовы к оперативному реагированию", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.