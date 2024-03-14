В Сумах растет количество жертв после ночного обстрела: что известно

Враг снова бьет по мирному населению, среди пострадавших есть ребенок

В Сумах на месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме после ночной атаки дронами 13 марта спасатели деблокировали тело еще одного человека. Количество жертв выросло до трех.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Вражеский дрон ударил по пятиэтажному дому 13 марта примерно в 1:30. В Сумской военной администрации сообщили, что во всех пострадавших подъездах, кроме разрушенных, работают все коммуникации, а поврежденные окна закрыты.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут быть люди. По последним данным, 14 человек пострадали и трое погибли.

Четверо из пострадавших находятся на лечении в больнице, из них двое в тяжелом стабильном состоянии. Ранения также получил ребенок. О его состоянии не сообщается.

Напомним, что из-за ночной атаки беспилотниками 13 марта в Сумах было полностью разрушено 15 квартир. Еще 30 повреждены. Сотрудники экстренных служб сумели спасти 10 человек из-под завалов. Всем нуждающимся оказали помощь.

Ранее "Телеграф" писал о взрывах в Сумах ночью 14 марта. Враг снова атаковал областной центр беспилотниками. Россияне ударили не только по городу, но и по области, причем сразу по нескольким населенным пунктам.