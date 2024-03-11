Россияне снова атаковали Харьков беспилотниками: власти сообщили о последствиях

Предварительно обошлось без пострадавших

Российские террористы в ночь на 11 марта в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В результате теракта, к сожалению, есть прилет – ударный беспилотник террористов повредил объект гражданской инфраструктуры и близлежащие многоэтажные здания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

"В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Как писал "Телеграф", в ночь напротив субботы, 9 марта, на Днепропетровщине и в Одесской области раздались взрывы. В Никопольском районе в результате ракетной атаки погиб подросток.

Украина в долгу не осталась. Российский Таганрог ночью 9 марта массированно атаковали беспилотники. Из разных частей города сообщали о сильных взрывах. Предварительно есть попадание в несколько объектов на территории российского города.

Ночь и утро 10 марта в России тоже начались неспокойно. На газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области произошел взрыв, после чего случилось возгорание, а на территории нефтебазы в Курске утром после атаки БПЛА вспыхнул пожар.