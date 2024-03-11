Росіяни знову атакували Харків безпілотниками: влада повідомила про наслідки

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Російські терористи в ніч на 11 березня вчергове атакували Харків безпілотниками. Внаслідок теракту, нажаль, є прильот – ударний безпілотник терористів пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури та прилеглі багатоповерхові будівлі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих.

"В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби", – написав він.

Як писав "Телеграф", у ніч навпроти суботи, 9 березня, на Дніпропетровщині та Одещині пролунали вибухи. У Нікопольському районі внаслідок ракетної атаки загинув підліток.

Україна у боргу не залишилася. Російський Таганрог вночі 9 березня масовано атакували безпілотники. Із різних частин міста повідомляли про сильні вибухи. Попередньо, є влучання в декілька об'єктів на території російського міста.

Ніч та ранок 10 березня в Росії теж почалися неспокійно. На газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області стався вибух, після чого спалах, а на території нафтобази в Курську вранці після атаки БПЛА спалахнула пожежа.