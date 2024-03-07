Росіяни атакували навчальний полігон ДСНС на Харківщині: подробиці

Жертв і постраждалих немає

В ніч на 7 березня окупанти вдарили безпілотниками по навчальному полігону в Харківській області. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники пишуть, що вогонь не перейшов на інші будинки та ліс.

"Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. Жертв і постраждалих немає", — ідеться в телеграм-каналі відомства.

Ворог вдарив безпілотниками по навчальному полігону

Ворог вдарив безпілотниками по навчальному полігону

Ворог вдарив безпілотниками по навчальному полігону

Унаслідок обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м.

Для ліквідації наслідків ворожого удару залучалося 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.

Раніше "Телеграф" писав, що на Харківщині невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка. Детонація відбувається при вмиканні. Заряд невеликий, але здатний пошкодити у людини кінцівки.