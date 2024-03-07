Росіяни атакували навчальний полігон ДСНС на Харківщині: подробиці
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Жертв і постраждалих немає
В ніч на 7 березня окупанти вдарили безпілотниками по навчальному полігону в Харківській області. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники пишуть, що вогонь не перейшов на інші будинки та ліс.
"Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. Жертв і постраждалих немає", — ідеться в телеграм-каналі відомства.
Унаслідок обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м.
Для ліквідації наслідків ворожого удару залучалося 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.
Раніше "Телеграф" писав, що на Харківщині невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка. Детонація відбувається при вмиканні. Заряд невеликий, але здатний пошкодити у людини кінцівки.