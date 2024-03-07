Окупанти вигадали нову підлість проти мирного населення: "випробовують" на Харківщині (фото)

З дітьми треба провести роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки

На Харківщині невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка. Детонація відбувається при вмиканні.

Про це повідомляє мер Первомайська Микола Башкеєв на своїй сторінці в Telegram.

"Важлива інформація Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок — вибухівка. При вмиканні вона детонує", — йдеться в публікації.

Ліхтарики з вибухівкою

Бакшеєв уточнює, що заряд невеликий, але здатне напевно пошкодити у людини кінцівки. Міський голова також оприлюднив фото таких "ліхтариків".

Він закликав батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки. Зокрема нагадати, що ніколи не можна нічого брати в руки, що валяється на вулиці, адже "це вкрай небезпечно".

Раніше "Телеграф" писав, що в Ужгороді затримали молодика, який кинув гранату на подвір'я депутата. Ним виявився 27-річний мешканець Мукачева. Затриманому інкримінують умисне знищення чужого майна та незаконне поводження з боєприпасами