Оккупанты придумали новую подлость против мирного населения: "испытывают" на Харьковщине (фото)

С детьми нужно провести разъяснительные беседы по безопасности

В Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка. Детонация происходит при включении.

Об этом сообщает мэр Первомайска Николай Башкеев на своей странице в Telegram.

"Важная информация Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек — взрывчатка. При включении она детонирует", — говорится в публикации.

Фонарики со взрывчаткой

Бакшеев уточняет, что заряд невелик, но способно наверняка повредить у человека конечности. Мэр также обнародовал фото таких "фонариков".

Он призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы по поводу опасности. В частности напомнить, что никогда нельзя ничего брать в руки, валяющиеся на улице, ведь "это крайне опасно".

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