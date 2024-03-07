Россияне атаковали учебный полигон ГСЧС на Харьковщине: подробности

Жертв и пострадавших нет

В ночь на 7 марта оккупанты ударили беспилотниками по учебному полигону в Харьковской области. Пожарные оперативно ликвидировали пожар

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели пишут, что огонь не перешел на другие здания и лес.

"Харьковщина ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона. Жертв и пострадавших нет", — говорится в телеграмм-канале ведомства.

Враг ударил беспилотниками по учебному полигону

Враг ударил беспилотниками по учебному полигону

Враг ударил беспилотниками по учебному полигону

В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши постройки. Площадь пожара составила около 150 кв. м.

Для ликвидации последствий вражеского удара привлекалось 2 отделения спасательной службы на автоцистернах. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка. Детонация происходит при включении. Заряд невелик, но способен повредить у человека конечности.