На Харківщині оголошено обов'язкову евакуацію з кількох населених пунктів

Це вже не перша хвиля евакуації з цього регіону

Влада Харківської області ухвалила рішення про примусову та обов’язкову евакуацію з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку. Такі заходи вживаються через складну безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Синєгубов підкреслив, що на сьогодні є інформація щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді. За його словами, також було ухвалено рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів. голова ОВА підкреслив, що потрібно максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини.

Орієнтовний район проведення евакуації

Нагадаємо, раніше було оголошено евакуацію у 57 населених пунктах, які також розташовані у Кіндрашівській та Курилівській громадах. Усі вони розташовані у Куп’янському районі Харківської області.