В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из нескольких населенных пунктов

Это уже не первая волна эвакуации из этого региона

Власти Харьковской области приняли решение о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Такие меры принимаются из-за небезопасной ситуации в регионе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, Совет обороны Харьковской области поддержал проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, либо заменяющими их лицами, либо другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин.

Синегубов подчеркнул, что на сегодняшний день есть информация о проживании 110 несовершеннолетних в Великобурлуцкой общине и о 51 ребенке в Ольховатской общине. По его словам, было принято решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов. Глава ОВА подчеркнул, что нужно максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины.

Ориентировочный район эвакуации

Напомним, ранее была объявлена эвакуация в 57 населенных пунктах, которые также расположены в Кондрашовской и Куриловской общинах. Все они находятся в Купянском районе Харьковской области.