В Одесі стрімко зростає кількість жертв ракетного удару Росії

Серед ранених семеро рятувальників

З ранку у п'ятницю, 15 березня, в Одесі пролунала низка вибухів внаслідок ракетного удару Росії. Кількість жертв зросла вже до 14 осіб.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер. За його даними, поранено 46 осіб.

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник", — пише голова ОДА.

Серед ранених, за даними Кіпера, місцеві жителі та семеро співробітників ДСНС.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", — пише голова ОДА.

Він також наголосив, що завтра, 16 березня, в Одесі та області буде оголошена жалоба.

За даними генпрокурора, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме житлові будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

Раніше "Телеграф" писав, що під Куп'янськом тимчасове затишшя, але окупанти продовжують атакувати інші напрямки.