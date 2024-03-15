Під Куп'янськом тимчасове затишшя: що наразі відбувається на фронті (карта)

Окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Протягом минулої доби, 14 березня, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися пробити оборону укрїнських захисників, однак безуспішно.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському ЗСУ стримували окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку армія РФ 7 разів атакувала позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", — додали у Генштабі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Росії Володимир Путін заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, наголосив диктатор, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.