Що необхідно для контрнаступу України? В австрійському Генштабі дали відповідь

Щоб перейти до маневреної війни, на озброєнні ЗСУ має бути західне озброєння

Як Сили оборони України, так і війська країни-агресора Російської Федерації мають значні труднощі на фронті. Для того, щоб ЗСУ перейшли до маневреної війни, Україні необхідно постачання озброєння із Заходу, зокрема достатньої кількості винищувачів F-16.

Таку думку висловив заступник начальника генерального штабу ЗС Австрії генерал-майор Гюнтер Гофбауер, передає "Укрінформ". Він зазначив, що без достатньої потужності в небі "навряд чи щось можливо".

Відповідаючи на запитання про вплив F-16 на ситуацію на полі бою, генерал зазначив, що бойові дії у Запорізькій області чітко засвідчили важливість отримання переваги у повітрі в районі просування штурмових частин. В іншому випадку, буде дуже складно.

"Я виходжу з того, що обом сторонам зараз відносно важко відновити маневри, тобто просування у цій війні. На мою думку, багато залежить від підтримки Заходу, але й від самої України та її населення, від того, які цілі вона ставить у війні. Думаю, що 2024 рік буде дуже складним у цьому плані…

Я думаю, що якщо пілоти будуть добре навчені та буде достатня кількість бойових літаків, то ця маневрена війна може знову розпочатися. Без достатньої потужності в небі це буде складно", — сказав заступник начальника генштабу Австрії.

За його словами, саме повномасштабна війна Росії проти України стало "шоком" як для австрійського населення, так і для політичного керівництва республіки. Генерал додав, що попри всі підготовчі заходи Російської Федерації, все ж не було очікування, що вторгнення РФ буде таким чином і з такою жорсткістю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військові чиновники Естонії вважають, що Україна може здобути перемогу над Росією за три роки. Для цього необхідно скористатися перевагами Заходу у військовому плані.