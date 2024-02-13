Что необходимо для контрнаступления Украины? В австрийском Генштабе дали ответ

Чтобы перейти к маневренной войне, на вооружении ВСУ должно быть западное вооружение

Как Силы обороны Украины, так и войска страны-агрессора Российской Федерации испытывают значительные трудности на фронте. Для того чтобы ВСУ перешли к маневренной войне, Украине необходимы поставки вооружения с Запада, в том числе достаточное количество истребителей F-16.

Такое мнение высказал заместитель начальника генерального штаба ВС Австрии генерал-майор Гюнтер Гофбауэр, передает "Укринформ". Он отметил, что без достаточной мощности в небе "вряд ли что-нибудь возможно".

Отвечая на вопрос о влиянии F-16 на ситуацию на поле боя, генерал отметил, что боевые действия в Запорожской области четко показали важность получения преимущества в воздухе в районе продвижения штурмовых частей. В противном случае, будет очень сложно.

"Я исхожу из того, что обеим сторонам сейчас относительно трудно восстановить маневры, то есть продвижение в этой войне. По-моему, многое зависит от поддержки Запада, но и от самой Украины и ее населения, от того, какие цели она ставит в войне. Думаю, что 2024 будет очень сложным в этом плане…

Я думаю, что если пилоты будут хорошо обучены и будет достаточно боевых самолетов, то эта маневренная война может снова начаться. Без достаточной мощности в небе это будет сложно", — сказал заместитель начальника генштаба Австрии.

По его словам, именно полномасштабная война России против Украины стала "шоком" как для австрийского населения, так и политического руководства республики. Генерал добавил, что, несмотря на все подготовительные мероприятия Российской Федерации, все же не было ожидания, что вторжение РФ будет таким образом и с такой жесткостью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военные чиновники Эстонии считают, что Украина может одержать победу над Россией за три года. Для этого необходимо воспользоваться преимуществами Запада в военном плане.