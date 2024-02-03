F-16 против "Мигов" и "Сушек" – сколько раз американские самолеты сталкивались с российский техникой и кто победил

Количество воздушных дуэлей уже исчисляется десятками

В своем интервью CNN глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что наша страна в скором времени будет использовать F-16, ведь украинские пилоты уже тренируются на этих самолетах. Их использование тем более ценно, что по имеющимся данным в воздушных боях они ни разу не проиграли самолетам производства СССР и РФ.

"Телеграф" выяснил, сколько раз F-16 сталкивался в бою с самолетами производства СССР и РФ. Как утверждают сами российские пропагандистские СМИ, по состоянию на 2020-й год американский истребитель принял участие в 65 воздушных боях против самолетов советского и российского производства, и ни в одном из них не был сбит.

Сбил десятки советских самолетов

Так, первой воздушной победой F-16 считается бой 28 апреля 1981 года в небе Ливана – во время вооруженного конфликта в этой стране израильский пилот сбил сирийский вертолет Ми-8Т. Первой же победой именно над самолетом стало уничтожение в воздухе МиГ-21 израильтянином Амиром Нахуми 14 июля того же года.

Историческим заданием, выполненным F-16, стал налет в 1981-м на иракский ядерный реактор Озирак под Багдадом в 1981-м году, осуществленный ВВС Израиля, но тогда обошлось без воздушного боя.

В целом с весны 1981-го и до марта 2020 года F-16 приняли участие в 65 воздушных дуэлях с самолетами советского и российского производства и ни в одном из них не были сбиты. В то же время на счету американского истребителя есть ряд побед не только над самолетами СССР и РФ на вооружении других стран, но и в прямых боях с вооруженными силами этих стран.

Так, 4 августа 1988 года именно F-16 был сбит штурмовик Су-25 пилотируемый будущим единственным в истории вице-президентом РФ Александром Руцким. Самолет будущего политика в ходе выполнения боевого задания в Афганистане пересек границу с Пакистаном и был сбит пакистанскими ВВС. Сам Руцкой тогда сумел вернуться к своим. Как считается, ВВС Пакистана на F-16 одержали 3 победы над самолетами СССР в ходе войны в Афганистане.

Турецкий F-16 пока единственный кто сбил самолет РФ

Столько же воздушных побед – 3, числятся за F-16 ВВС Турции, но в отличие от пакистанских пилотов, минимум одна из этих побед была одержана уже над российскими пилотами.

Так, именно F-16 ВВС Турции 24 ноября сбил российский бомбардировщик Су-24, который в ходе выполнения боевой задачи в Сирии нарушил границу Турции. Тогда один член экипажа российского самолета погиб.

1 марта 2020 года ВВС Турции сбили еще два Су-24, правда в этот раз они относились уже к воздушным силам Сирии.

Но больше всего побед в воздушных боях числится за F-16 ВВС США. Так хотя в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991-м году не было подтвержденных фактов побед в воздухе над ВВС Ирака, в 1992-м и 1993-м были уничтожены МиГ-23 и МиГ-25 представлявшие опасность для авиации США и Великобритании, осуществлявшие безопасность Кувейта.

В 1994-м и 1999-м в ходе вооруженного конфликта в Югославии F-16 ВВС США одержали еще 5 побед в воздушных боях, в том числе сбив 1 МиГ-29. Последний кстати считается основным конкурентом в своем классе с американским самолетом, но пока так не разу и не вышел победителем в прямом воздушном бою.

Заметим, что именно F-16 в Воздушных силах Украины считают тем самолетом, который способен завоевать преимущество в небе, противостоять авиации оккупантов, поддержать наземные силы и обеспечить защиту воздушного пространства в акваториях Черного и Азовского морей.