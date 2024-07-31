Четко в срок: в Украину прибыли первые истребители F-16 — СМИ

Для обслуживания каждого самолета требуется от восьми до 14 человек

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер был затруднен логистическими задержками и языковыми барьерами.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Согласно информации источников агентства, количество самолетов невелико.

"Конечный срок для передачи военных самолетов американского производства был конец июля, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, количество истребителей невелико", — говорится в сообщении.

Также по словам собеседников издания, непонятно, смогут ли украинские пилоты, которых учили летать на F-16, сразу использовать переданные истребители или на это уйдет дополнительное время.

К слову, подготовка украинских пилотов началась в августе прошлого года на авиабазе Скридструп на юге Дании, но языковой барьер и пробелы в знаниях западных техник полета замедлили процесс. Только в январе 2024 года украинские пилоты были готовы к полетам.

Кроме пилотов, подготовку получили еще около 50 украинских техников, которые проходили обучение в Дании для поддержки и ремонта реактивных самолетов и обращения с их вооружениями, учитывая, что F-16 настолько сложен, что обычно для обслуживания каждого из них требуется от восьми до 14 человек.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало о том, что Украина должна получить первые истребители F-16 летом, но всего шесть штук из 45 обещанных. И к этому времени подготовку пройдут лишь 12 пилотов.

Ранее "Телеграф" писал, что истребители F-16, которые вскоре получит украинская армия от западных партнеров, должны обеспечить немного больше возможностей и дать небольшое преимущество россиянам. Но в корне ситуация не изменится.