Украина получит важное вооружение для F-16: без нюанса не обошлось

Первые истребители должны поступить в Украину этим летом

США согласились вооружить истребители F-16, которые передадут Украине ракетами американского производства. Также для самолетов поставят другое современное вооружение.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что Дания и Нидерланды готовятся отправить первые F-16 в Украину этим летом. Однако вопрос об источнике критически важного оружия для самолетов до недавнего времени оставался нерешенным.

Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник США, хотя Пентагон располагает ограниченными запасами и производственными возможностями, он поставит для F-16 боеприпасы класса "воздух-земля". Также Украина получит комплекты точной наводки для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух".

В частности, будут предоставлены ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM, версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие и так называемые бомбы малого диаметра. Кроме того, Украина получит усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, а также ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

По данным собеседника WSJ, количество предоставленного вооружения должно быть достаточным для удовлетворения насущных потребностей Украины. Он также отметил, что европейские страны могут выделить средства для того, чтобы купить у США дополнительное вооружение для F-16, которые получит Украина.

В то же время, по его словам, США ограничат Украину в применении ракет для F-16 по аналогии с другим переданным вооружением. Таким образом, украинские военные смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Украина наконец-то применит F-16 на фронте.